Über 50 Stiche: Ex-Profi von Schäferhund gebissen

Der ehemalige Profi Jermaine Pennant wurde von einem Hund übel zugerichtet. Er ist mit seinen eigenen Hunden unterwegs, als er attackiert wird.

Jermaine Pennant bestritt 231 Premier-League-Spiele, er lief unter anderem für den FC Arsenal und den FC Liverpool auf – und der 43-Jährige ist ein Hundefreund. Auch noch nach der überaus schmerzhaften Erfahrung neulich beim Spazierengehen.

Pennant, so berichtete er selbst bei Instagram, war mit seinen beiden Hunden in London unterwegs, als er von einem Schäferhund attackiert wurde. Er habe bei dem Angriff vier Bisswunden am Bein davongetragen, die mit mehr als 50 Stichen genäht werden musste, sagte Pennant dem englischen Boulevardblatt The Sun.

Pennants Hund rettet ihn nach Attacke

Alles hätte sogar noch schlimmer kommen können, wäre da nicht sein Hund „King“ gewesen. Der habe den Angreifer „in die Flucht geschlagen und eine für mich furchtbare Situation“ verhindert, sagte Pennant. Sein „Held“ habe die Auseinandersetzung unbeschadet überstanden, ergänzte er.

„King, du bist eine Legende, ich liebe dich, des Menschen bester Freund“, schrieb Pennant zu einem Foto im Netz. Darauf ist er selbst mit bandagiertem Bein zu Hause beim Fernsehschauen auf der Couch zu sehen – und King, der seinem Herrchen das Gesicht ableckt.

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