Florian Wirtz erzielt seinen ersten Ligatreffer, muss dann aber verletzt runter. United-Coach Carrick steht derweil vor dem Aus.

Erst getroffen, dann verletzt: Florian Wirtz hat seine aufsteigende Form bestätigt und den FC Liverpool mit seinem ersten Ligatreffer zum nächsten Sieg geführt. Durch das 2:0 (2:0) gegen den Tabellendritten Brighton & Hove Albion im Topspiel der Premier League sprangen die Reds auf den vierten Champions-League-Platz. Beim kriselnden Topklub Manchester United steht Teammanager Michael Carrick nach dem nächsten Debakel dagegen vor dem Aus.

Wirtz ebnet Liverpool den Weg

An der Anfield Road ebnete Wirtz (17.) in einem offenen Schlagabtausch mit einem abgefälschten Schuss ins Tor den Weg für den LFC. Schon am Dienstag hatte der zu Saisonbeginn oftmals kritisierte deutsche Nationalspieler in der Königsklasse gegen den FC Villarreal (4:3) einen Treffer erzielt. Mitte der zweiten Halbzeit gegen Brighton verließ der 23-Jährige allerdings angeschlagen das Feld, in einem Zweikampf hatte er sich am rechten Sprunggelenk verletzt.

Zudem traf Alexander Isak (21.) für Liverpool. Brighton, das mit Teammanager Fabian Hürzeler und Ex-Nationalspieler Pascal Groß einen starken Saisonstart hingelegt hatte, verlor nach acht Pflichtspielen erstmals wieder.

United-Krise spitzt sich zu

Die Krise des Rekordmeisters Manchester United verschärfte sich im Duell mit Marco Roses AFC Bournemouth. Das 0:3 (0:2) war das achte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg, United erlebt den schlechtesten Saisonstart seiner Premier-League-Geschichte. Nach dem Abpfiff gab es laute Buhrufe im Old Trafford. Als mögliche Carrick-Nachfolger waren jüngst unter anderem Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann, Antonio Conte und Hürzeler genannt worden.

Für Aufsehen sorgte vor dem Anpfiff die Verbannung von Kapitän Bruno Fernandes auf die Bank. Der Portugiese hatte Carricks Spielansatz nach der Klatsche in der Königsklasse in Como (1:4) als zu defensiv kritisiert. Der Coach sprach nun von einer „rein sportlichen Entscheidung“. Carrick war erst vor fünf Monaten nach einer erfolgreichen Interimsphase zum Cheftrainer ernannt worden.

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