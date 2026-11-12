Der Stürmerstar des FC Bayern wird im Wembley-Stadion geehrt. Auch ein Royal gratuliert.

Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane ist zum Rekordspieler Englands aufgestiegen. Der 33 Jahre alte Ballon d’Or-Gewinner überholte mit seinem 126. Länderspieleinsatz am Donnerstag in der Nations League gegen Kroatien die Torwart-Ikone Peter Shilton.

Kane war vor der Partie im Wembley-Stadion umfangreich geehrt worden. Er erhielt die Auszeichnung für den Rekordspieler aus den Händen von Shilton. Zudem gab es eine große Choreo der englischen Fans, Kane lief mit seinen vier Kindern aufs Feld. Kroatiens Kapitän Luka Modric und Prinz William gratulierten auf dem Rasen. Kane präsentierte den Fans dazu feierlich die Ballon d’Or-Trophäe.

Laut Kane sind „alle bei der Nationalmannschaft sehr stolz, dass ich gewonnen habe“, sagte der Stürmer am Mittwoch: „Ich habe die Reaktionen unterschätzt. Ich erlebe gerade einen Höhepunkt in meiner Karriere. Ich bin gespannt, was ich in der Zukunft noch erreichen kann.“

Auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel lobte seinen Kapitän. Was das Geheimnis hinter Kanes Topniveau sei? „Es gibt kein Geheimnis. Es ist die Persönlichkeit. Es ist Talent, harte Arbeit, Hingabe. Fokus, das Gesamtpaket“, sagte Tuchel im Interview mit ITV.