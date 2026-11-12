Nächste Trainerentlassung in der Premier League: Nach Manchester United wirft am Donnerstag auch Oliver Glasners Ex-Klub Crystal Palace seinen Coach raus.

Nächste Entlassung in der englischen Premier League: Conference-League-Sieger Crystal Palace hat sich von Teammanager Pierre Sage getrennt. Dies gab der Verein am Donnerstag bekannt, rund zwei Stunden zuvor hatte bereits Ligakonkurrent Manchester United die Entlassung von Michael Carrick publik gemacht.

Der 47-jährige Sage war erst im Juni als Nachfolger des früheren Bundesliga-Trainers Oliver Glasner zum Coach der Londoner ernannt worden. Zuvor hatte der Franzose in seiner Heimat den Erstligisten RC Lens auf Platz zwei der Ligue 1 und zum ersten Pokalsieg in seiner 120-jährigen Geschichte geführt.

Pierre Sage beerbte im Sommer Oliver Glasner bei Crystal Palace Pierre Sage beerbte im Sommer Oliver Glasner bei Crystal Palace © IMAGO/Offside Sports Photography

Crystal Palace ist Letzter in der Premier League

Nach nur 16 Spielen endet seine Amtszeit in London: In zehn Ligaspielen holte Palace lediglich sieben Punkte und steht damit am Tabellenende der Premier League. Nach vier Niederlagen in Folge, zuletzt gegen den FC Liverpool, zog der Verein die Konsequenzen.

Crystal Palace kündigte an, „zu gegebener Zeit“ ein Update zur Trainersuche zu veröffentlichen. Britischen Medienberichten zufolge soll Thomas Frank, früherer Coach des FC Brentford und von Tottenham Hotspur, ein Kandidat für die Nachfolge sein.

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