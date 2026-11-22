Pochettino mahnt: "Haben alle Hände voll zu tun"

Manchester United wird beim Debüt von Trainer Mauricio Pochettino beim FC Liverpool gedemütigt.

Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool haben Trainer Mauricio Pochettino den Einstand bei Manchester United gründlich verdorben: Die Reds gewannen verdient mit 4:0 (2:0) und vergrößerten die Krise beim englischen Fußball-Rekordmeister.

Dominik Szoboszlai brachte Liverpool bereits in der zehnten Minute in Führung, der formstarke Wirtz erhöhte drei Minuten später akrobatisch auf 2:0. Es war sein zweites Saisontor.

Mauricio Pochettino (M.) verlor bei seinem Einstand als Trainer von Manchester United Mauricio Pochettino (M.) verlor bei seinem Einstand als Trainer von Manchester United © IMAGO/News Licensing

Rio Ngumoha (66.) und Victor Munoz (82.) nach toller Vorarbeit von Wirtz sorgten schließlich für die höchste Saisonpleite von United. Manchester spielte allerdings schon ab der achten Minute in Unterzahl, da Leny Yoro Rot wegen einer Notbremse sah.

Dabei hatte Manchester große Hoffnungen in den Argentinier Pochettino als Nachfolger des glücklosen Michael Carrick gesetzt. Doch auch der frühere US-Nationalcoach, der erst am Freitag vorgestellt worden war, konnte die Talfahrt des Tabellenvorletzten der Premier League nicht stoppen. Für Manchester war es am elften Spieltag bereits die fünfte Niederlage (bei nur einem Sieg).

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach