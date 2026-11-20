Was hinter dem Zoff zwischen Logan Paul und Brady steckt

Tom Brady steigt offenbar beim FC Chelsea als Investor ein. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Der ehemalige Football-Star Tom Brady hat laut Medienberichten Anteile am Premier-League-Klub FC Chelsea erworben.

Das bestätigten nicht namentlich genannte Quellen ESPN und dem NFL Network. Brady hatte erst Anfang November sein Engagement beim Zweitligisten Birmingham City beendet.

Tom Brady steigt offenbar beim FC Chelsea ein Tom Brady steigt offenbar beim FC Chelsea ein © IMAGO/Icon Sportswire

Brady stieg bei Birmingham aus

Auch der Guardian berichtete vom Interesse Bradys an Chelsea. Demnach soll der frühere Quarterback die Entscheidung, seine Anteile von Birmingham zu verkaufen, auch mit Blick auf ein mögliches Investment bei Chelsea getroffen haben. Die Blues äußerten sich laut ESPN und Guardian auf Anfrage bislang nicht.

Brady war 2023 als Minderheitsinvestor bei Birmingham eingestiegen und hatte sich gemeinsam mit der amerikanischen Investmentgesellschaft Knighthead Capital Management am Projekt beteiligt.

Außerdem hatte er den Vorsitz eines neu geschaffenen Beratungsgremiums übernommen.

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