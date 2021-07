AC Mailand rüstet sich für Champions League: Giroud ergänzt Ibrahimovic

Angesichts der Rückkehr in die Königsklasse hat Milan bereits kräftig in Verstärkungen investiert. Rund 60 Millionen Euro haben die Rossoneri laut Gazzetta dello Sport insgesamt für neue Spieler ausgegeben – aktuell Platz drei in dieser Transferperiode im weltweiten Vergleich – und damit so viel wie kein anderer Klub in Italien. (Service: Spielplan Serie A)