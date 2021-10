Europa League, SSC Neapel: Höhenflug unter Trainer Spalletti erinnert an Erfolge mit Maradona

Nun ist Osimhen der neue Star in der Stadt am Vesuv: In neun Pflichtspielen netzte der 22-Jährige acht Mal und bereitete einen Treffer vor. Allmählich wird ersichtlich, weshalb Napoli 2020 rund 70 Millionen Euro Ablöse für die Dienste von Osimhen an Lille überwies.