Serie A: Juventus Turin gewinnt dank Traumtore gegen FC Bologna

In der Folge kamen allerdings vor allem die Gastgeber zu zwingenden Chancen. Der Ex-Bremer Marko Arnautovic scheiterte per Kopf an Juve-Keeper Wojciech Szczesny (17.), der Versuch von Musa Barrow (28.) verfehlte das Tor ebenso, wie der sehenswerte Fallrückzieher von Matthias Svanberg kurz zuvor.