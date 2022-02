Serie A: Dusan Vlahovic von AC-Florenz-Präsident Commisso beschimpft

Letztendlich kam es im Januar 2022 zu dem ligainternen Transfer zu Juventus Turin. Der serbische Torgarant unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Er erzielte in der bisherigen Saison wettbewerbsübergreifend 20 Tore in 24 Pflichtspielen und führt mit 17 Treffern das Torjäger-Ranking der Serie A gemeinsam mit Circo Immobile an.