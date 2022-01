Für 70 Millionen? Juventus Turin vor Verpflichtung von Vlahovic

„Unser Jahresumsatz liegt bei 75 Millionen Euro, daher können wir nicht riskieren, ihn ohne Ablöse zu verlieren“, sagte Florenz-Direktor Daniele Prade diese Woche. Sollte Juventus 70 Millionen für Vlahovic bezahlen, wäre es die höchste Ablösesumme in der Geschichte der Serie A für einen Transfer in der Winterpause. Der bisherige Rekord datiert aus dem Januar 2019 - damals zahlte der AC Mailand 40 Millionen Euro für Lucas Paqueta an den brasilianischen Klub Flamengo Rio de Janeiro.