Serie A: Robin Gosens erklärt seinen Wechsel zu Inter Mailand und spricht über Angebot von Newcastle

Gosens: Erstmal will ich wieder fit werden, Spiele machen und in den Rhythmus kommen. Ich habe die Ambitionen und das Selbstvertrauen, dass ich – wenn ich hier bei Inter fest spiele – auch bei der Nationalmannschaft eine wichtige Rolle einnehme. Das ist mein Ziel. Am Ende des Jahres wartet dieses riesengroße Turnier, von dem ich als Kind schon geträumt habe. Hansi Flick hat es richtig gesagt: Er kann nur Spieler mitnehmen, die auf absolutem Topniveau spielen. Ich will nichts geschenkt bekommen und mich durch Leistungen qualifizieren.