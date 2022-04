Serie A: "Zeit bislang war unglaublich"- Alexander Blessin über seine ersten Monate beim CFC Genua

Blessin: Auf jeden Fall. Erst hieß es, da kommt ein unbekannter Deutscher, der diese Herkulesaufgabe stemmen muss. Da wurde ich von den Tifosi erstmal kritisch beäugt. Man muss wissen: In Genua herrschte Untergangsstimmung, viele haben nicht mehr an den Klassenerhalt geglaubt, nach dem ersten Spiel haben wir aber direkt Beifall bekommen, weil die Fans gesehen haben, was wir mit der Mannschaft vorhaben. Ich mag die Leute hier mit ihren Emotionen. Unsere guten Ergebnisse haben dann ihr Übriges getan. Das wird honoriert. Seit ich da bin, haben wir eine bombastische Abwehrleistung abgeliefert und in neun Spielen nur drei Gegentore bekommen. Die Crux ist, dass wir auch nur drei Tore geschossen haben, wobei wir es verpasst haben, unseren vielen hochkarätigen Chancen in weitere Treffer zu münzen.