"Bayern ließ mich nicht gehen" - Franck Ribéry berichtet von Angeboten von Real Madrid und FC Barcelona

„Vlahovic ist, wie alle Champions, ein Arbeiter. Vor allem will er nie verlieren, und er wird sogar im Training wütend, wenn er nicht gewinnt.“ Er könne ein neuer Lewandowski werden, „solange er so weiterarbeitet und sich jeden Tag darauf konzentriert, sich zu verbessern. Er muss sich an den Druck bei Juventus gewöhnen, einem Spitzenverein, bei dem man jedes Spiel gewinnen muss.“