Serie A: Der traurige Abschied eine Juventus-Legende! Giorgio Chiellini verlässt Turin nach 18 Jahren

Im Jahr 2018 übernahm er von Buffon die Kapitänsbinde. Insgesamt stehen neun Meisterschaften und fünf Pokalsiege in seiner Vita. Ein Makel bleibt: Der wichtigste Titel auf Vereinsebene, die Champions-League-Trophäe, blieb ihm jedoch verwehrt. Zwei mal stand er mit Juventus kurz davor, beide Male scheiterte er im Endspiel an spanischen Klubs, 2015 am FC Barcelona (1:3), 2017 an Real Madrid (1:4).