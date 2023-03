Wortgefechte nach Rom-Derby: "Mourinho ist ein Showtier!"

Nach dem 1:0-Sieg von Lazio im Stadtderby über die von Mourinho trainierte AS Rom hat sich nun auch Maurizio Sarri zu Wort gemeldet. „Lasst Mourinho in Ruhe, er ist ein Showtier“, sagte der Lazio-Coach anlässlich der Verleihung des „Corrado Viciani“-Preises.

Mourinho sei „die Nummer eins, um dich in bestimmte Geschichten hineinzuziehen, aber ich will nicht Teil von ihnen sein“, erklärte der 64-Jährige weiter.

Mourinho-Zoff mit Lazio-Präsident

Vor dem Derby hatte sich Mourinho über das Ausscheiden Lazios in der Conference League gegen den AZ Alkmaar lustig gemacht. „Es gibt keinen dritten Wettbewerb, den sie spielen können“, hatte „The Special One“ gesagt. Eine Anspielung darauf, dass Lazio erst in der Gruppenphase der Europa League gescheitert war, und anschließend nach Abstieg in die Conference League auch dort ausschied.