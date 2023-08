Yann Sommers Debüt für neuen Klub geht daneben: "Wie ein Horrorfilm"

So hatte er sich das nicht vorgestellt: Yann Sommer hat bei seiner Premiere für Inter Mailand kräftig danebengelangt und sich in der neuen Wahlheimat damit umgehend kritische Blicke eingehandelt.

Yann Sommer kassiert drei Gegentore bei Debüt

Der ehemalige Schlussmann des FC Bayern wollte einen Ball an der Strafraumkante klären, stolperte dabei jedoch und bugsierte ihn so vor die Füße Konatés. Der 19-Jährige ließ sich nicht zweimal bitten und netzte ins leere Tor zum 1:0 ein.

Nachdem Inter durch ein Eigentor von Strahinja Pavlovic ausglich (9.) und in Person von Stefan de Vrij (25.) in Führung ging, war es erneut Konaté, der Sommer zum 2:2 bezwang (35.).

Noch vor der Pause stellte Joaquin Correa die Führung der Italiener wieder her (43.). In ersten Minute nach Wiederanpfiff musste Sommer erneut hinter sich greifen. Der eingewechselte Samson Baidoo traf zum 3:3 für Salzburg.

Mitte der zweiten Halbzeit hatte der neue Mailand-Keeper Glück. Roko Simic verschoss den zweiten Strafstoß für die Gastgeber (68.). In der 90. Minute sorgte Stefano Sensi für das Siegtor für Inter.

Von FC Bayern gewechselter Keeper hat noch etwas Zeit

Noch hat Sommer, der über die volle Distanz des Testspiels agieren durfte, ein wenig Zeit, sich bei der Nerazzurri einzuspielen. Die Serie A startet erst am übernächsten Wochenende in die neue Saison. Inter bestreitet seinen Auftakt am 19. August gegen den AC Monza.