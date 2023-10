Juve-Star weinte: "Man droht mir, die Beine zu brechen"

Seit Dienstag ist bekannt, dass Nicolò Fagioli aufgrund seiner Beteiligung an illegaler Wetten für 7 Monate gesperrt wurde . Nun spricht der Italiener über seine Spielsucht.

„Am Anfang war ich ein Fußballer mit viel Freizeit, am Ende erlebte ich den Nervenkitzel des Glücksspiels, um mir meine Langeweile zu vertreiben. Mit der Zeit wird man besessen davon. Ich habe beim U21-Trainingslager in Tirrenia mit dem Wetten angefangen. Anfangs hat es Spaß gemacht“ erklärt der Juventus-Spieler seinen Weg ins Glücksspielgeschäft.

Mutter bat ihn sich Hilfe zu holen

Bereits im September 2022 seien seine Probleme schon so dramatisch gewesen, dass seine Mutter ihn bat, sich therapieren zu lassen

„Als ich in Cremonese war, riet mir meine Mutter mich behandeln zu lassen und ich ging ein paar Mal hin. Doch es reichte mir irgendwann und ich dachte, ich könnte aufhören, wenn es ernst wird. Doch ich fing an, zwanghaft auf alles zu wetten, was mit Sport zu tun hatte. Auch Fußball“ gestand der Italiener.