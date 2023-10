Serie A: Aufregung in Rom! Wird Flick Mourinhos Nachfolger?

Aufregung in der italienischen Hauptstadt! Am Samstagmorgen titelte die römische Sportzeitung Corriere dello Sport in großen Lettern: „Bereit, ihn fortzujagen“ - neben einem Bild von José Mourinho.

Aus deutscher Sicht besonders brisant: Als Mourinhos möglicher Nachfolger nennt das Blatt den kürzlich freigestellten Bundestrainer Hansi Flick.

Nach Meinung des Corriere soll das Duell der Roma in Cagliari am Sonntagabend (18 Uhr, LIVE im Ticker auf SPORT1) eine Art Schicksalsspiel für den Startrainer werden. Falls er verliert, seien Mourinhos Tage in Rom gezählt.

Inwieweit die brisanten Neuigkeiten der bei der Roma gewöhnlich gut informierten Zeitung den Tatsachen entspricht, ist schwer einzuschätzen. Der Traditionsklub jedenfalls dementierte die Meldung noch am Samstagvormittag.

„Über die deutsche Lösung bin mir 100-prozentig sicher“

Auch nach dem Dementi blieb Corriere-Direktor Ivan Zazzaroni, der den Artikel verfasst hatte, bei seinem Stand: „Ich bestätige alles, was ich geschrieben habe.“

Zazzaroni erklärte sogar, dass Mourinho fast schon am 28. September, nach dem 2:4 bei Aufsteiger FC Genua, geflogen wäre. „Es ist alles wahr. Es gab schon Überlegungen, Mourinho nach Genua rauszuschmeißen.“

Und weiter: „Über die deutsche Lösung (Hansi Flick, Anm. d. Red.) bin mir 100-prozentig sicher.“ Flick war erst am 10. September vom DFB als Hauptübungsleiter der A-Nationalmannschaft freigestellt worden.