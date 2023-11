Serie A: Ex-Bayern-Juwel Joshua Zirkzee blüht in Italien auf

Nachdem die erste Saison von Joshua Zirkzee in Bologna mit gerade einmal zwei Toren in 19 Pflichtspielen eher schleppend verlief, blüht das Ex-Bayern-Juwel in seiner zweiten Saison bei dem Serie-A-Klub auf.

In der aktuellen Saison gehört der 22-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern, stand in allen 13 Ligaspielen in der Startelf und kam dabei auf fünf Tore und zwei Vorlagen.

Zirkzee sorgt für Siegtreffer gegen Turin

Am Montagabend erzielte der Niederländer in der Nachspielzeit im Spiel gegen den FC Turin den 2:0-Siegtreffer und liegt mit Bologna jetzt auf dem sechsten Tabellenrang.

Für Zirkzee ist es eine erfreuliche Entwicklung in Italien, nachdem er in seiner ersten Saison dort nicht wirklich Fuß fassen konnte und immer wieder von kleineren Verletzungen außer Gefecht gesetzt wurde.

Im Sommer 2022 war er für eine Ablöse von 8,5 Millionen Euro von den Bayern zu dem norditalienischen Klub gewechselt.

Zirkzee-Rückkehr zum FC Bayern in der Zukunft?

Am Sonntag muss Bologna zum US Lecce (ab 12.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Es bleibt abzuwarten, ob Zirkzee seine Topform dort bestätigen kann.

Der Niederländer will sich jedenfalls für größere Aufgaben empfehlen. So liebäugelte er bereits mehrfach damit, irgendwann zum FC Bayern zurückkehren zu können. Im Oktober 2022 sagte er, der Rekordmeister sei „der Verein, in dem ich aufgewachsen bin, es wäre die Verwirklichung eines Traums“.