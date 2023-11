Serie A: Inter Mailand bald in finnischen Händen?

„Ich meine es ernst. In dieser oder spätestens in der nächsten Woche wird der jetzige Eigentümer von Inter von mir ein passendes Angebot für den Kauf des Klubs erhalten“, kündigte er an und fügte hinzu: „Mit arabischem Geld? Meine Investoren kommen aus der ganzen Welt.“

Zilliacus lässt Details offen

Zilliacus ist ein finnischer Geschäftsmann und ehemaliger Nokia-Manager, der sein Vermögen nach eigenen Angaben im Technologiesektor in Asien aufgebaut hat. Mittlerweile lebt er in Singapur. Auch eine kurze Fußball-Vergangenheit kann der Finne vorweisen. In der Jugend spielte er für HJK Helsiniki und verbrachte ein Jahr in der Jugendakademie von Fluminense in Rio de Janeiro.