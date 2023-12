Serie A: Doppelpack! Ex-Bayern-Star dreht auf

Joshua Zirkzee dreht in seiner zweiten Saison beim FC Bologna richtig auf! Nachdem die erste Spielzeit - auch wegen einiger Verletzungen - nicht nach den Vorstellungen des Stürmers verlaufen war, setzte er nun immer größere Ausrufezeichen.

In der Partie gegen US Salernitana stand der Niederländer einmal mehr im Mittelpunkt. Zirkzee erzielte bereits in der ersten Halbzeit einen Doppelpack (9. und 20. Minute) und ebnete damit den Weg zum späteren 2:1-Sieg.