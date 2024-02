FC Bayern: "Jemand wie Müller ist ein Segen" - Ex-Talent schwärmt

Deshalb versuchte er es zunächst in Parma und Anderlecht als Leihspieler Fortschritte. Im Sommer 2022 ging er dann für 8,5 Millionen Euro schließlich zu Bologna - und fand in der Serie A sein Glück.

Müller für Zirkzee „ein Segen“

„Als ich zu Bayern ging, da war ich voll überzeugt, dass es der richtige Schritt ist. Ich weiß noch, wie mir erst nach zwei Wochen bewusst wurde, dass ich ganz allein ohne meine Eltern da war und ich meine Kleidung selbst waschen muss. Aber es war trotzdem nicht hart. Das wäre gelogen, das zu sagen. Ich war an einem sehr warmherzigen Ort und es gab so viele Leute, die auf uns Spieler aufgepasst haben. Es war eine tolle Zeit“, sagte der Stürmer im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport .

Er fügt an: „Ich weiß noch, wie ich in der Kabine war und mir einfach dachte: ‚Wow! Die kenne ich alle nur von FIFA.‘ Hummels, Müller, Boateng und Alaba waren damals aber sehr hilfsbereit für junge Spieler.“

„Thomas Müller ist ein sehr netter Kerl. Er ist einfach lustig auf seine ganz eigene Art. Er ist aber für mich an erster Stelle ein richtiger Leader und danach erst Witzbold. Er war immer da für einen und es ist für einen jungen Spieler ein Segen, jemanden wie Thomas in seinem Team zu haben“, schwärmte der 22-Jährige.

Zirkzee liebt Bologna

Doch an eine Rückkehr denkt der Niederländer nicht, auch wenn die Münchner nach SPORT1 -Informationen eine Rückkaufoption haben. Er fühlt sich in Italien sehr wohl.

Zirkzee sagt: „Ich lebe hier in Bologna sehr ruhig. Es ist zwar lustig, wenn manchmal Kinder an der Tür klingeln. Aber ich kann mit meinem Hund hier in Frieden spazieren gehen. Die Leute respektieren mich. In der Stadt muss ich dann einen Hoodie tragen, weil meine Haare sonst so auffällig sind. Ich fühle mich hier zu Hause und liebe es hier.“