Serie A: Bitterer Abend für Boateng! Ex-Nationalspieler meldet sich nach Verletzung

Ganz bitterer Abend für Jérôme Boateng! Der Abwehr-Routinier musste am 24. Spieltag der Serie A bei der 0:4 (0:3)-Niederlage seines neuen Teams US Salernitana bei Inter Mailand bereits in der 23. Minute verletzt ausgewechselt werden. Boateng hatte sich offenbar ohne Fremdeinwirkung eine Läsion zugezogen. Er setzte sich nach einem Laufduell im eigenen Strafraum auf den Rasen und verließ das Feld nach kurzer Behandlung, Giulio Maggiore kam für ihn in die Partie.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie der ehemalige Bayern-Star am Samstagabend mitteilte, habe er sich jedoch keine schlimmere Verletzung zugezogen. „Vor dem gestrigen Spiel gegen Inter hatte ich ein paar kleinere Probleme, aber ich habe mich entschlossen zu spielen, um der Mannschaft zu helfen. Leider musste ich den Platz verletzungsbedingt verlassen, aber es ist nichts Ernstes“, schrieb er auf Instagram.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Boateng nach Salernitana-Debüt gefeiert

Zum Zeitpunkt von Boatengs Verletzung lag Salernitana bereits mit 0:2 zurück. Ex-Gladbach-Spieler Marcus Thuram hatte Inter in der 17. Minute in Führung gebracht. Beim 2:0 von Lautaro Martinez sah Boateng nicht besonders gut aus, er ging gegen den Torschützen nicht energisch genug in den Zweikampf. Der Argentinier konnte freistehend abschließen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach seinem Debüt für den abstiegsbedrohten italienischen Klub Anfang Februar war Boateng noch für seine starke Abwehrleistung gefeiert worden. Der 35-Jährige hatte sich im Winter beim FC Bayern fit gehalten und am 2. Februar als zuvor vereinsloser Akteur bei Salernitana angeheuert.