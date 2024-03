Serie A: Juve-Fans fordern Aus von Trainer Allegri

Die Anhänger von Juventus Turin haben endgültig die Nase voll. Am Sonntag reichte es zuhause gegen Aufsteiger CFC Genua wieder nur zu einem torlosen Remis.

Der Rückstand des italienischen Rekordmeisters als Dritter nach 29. Spieltagen bleibt damit bei 17 Punkten auf Tabellenführer Inter Mailand. Dazwischen thront der AC Mailand mit drei Punkten vor Juventus. Obendrein sah Top-Stürmer Dusan Vlahovic in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte, nachdem er seinem seinem Ärger Luft gemacht hatte.

Anhänger fordern Allegris Entlassung

Das sehen viele Anhänger jedoch ganz anders und machen in den sozialen Medien ihrem Ärger Luft. Die Fans scheinen des Trainers überdrüssig zu sein - so sehr, dass sie Parallelen zu Maurizio Sarri und José Mourinho ziehen, die kürzlich bei den beiden Römer Klubs (Lazio und AS Rom) ihren Hut nahmen.