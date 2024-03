Serie A: Skandal um Boateng-Mitspieler

Aus sportlicher Sicht wird das 1:1-Unentschieden zwischen Udinese Calcio und Serie-A-Schlusslicht US Salernitana sicherlich nicht lange in Erinnerung bleiben. Doch eine Aussage von Gäste-Trainer Fabio Liverani nach Spielende sorgte für Aufsehen. Der berichtete, dass sich sein Stürmer Boulaye Dia weigerte, kurz vor Schluss eingewechselt zu werden.

„Dia hat entschieden, dass er nicht mehr aufs Spielfeld kommt“, sagte Liverani bei DAZN . „Sieben oder acht Minuten“ seien noch zu spielen gewesen, als Liverani seinen zweiterfolgreichsten Angreifer (vier Saisontore) einwechseln wollte. Dazu sollte es nicht kommen. „Er hat eine Entscheidung getroffen, die ich in Zukunft berücksichtigen werde.“

Ob dies bedeute, dass der 27-jährige Senegalese nie mehr für den Tabellenletzten auflaufen werde, deutete Liverani zumindest an: „Der Klub wird entscheiden, aber ich weiß jetzt, dass er ein Spieler ist, auf den ich nicht zählen kann.“ Dias Entscheidung sei „final“ gewesen. „Es ist ein Problem für seine Teamkollegen, nicht für mich.“

Boateng-Kollege Dia sorgt nicht zum ersten Mal für Aufsehen

Die Gründe für Dias Verhalten sind unklar. In den vergangenen vier Partien kam dieser zum Einsatz, zweimal sogar in der Startelf. Bereits zu Beginn der Saison hatte er jedoch für Kontroversen gesorgt, weil sein Berater mit Wolverhampton über einen Wechsel verhandelte – ohne Rücksprache mit Salernitana. In der Folge musste Dia eine Strafe zahlen und wurde für drei Spiele suspendiert. Daraufhin verließ er sogar das Land.