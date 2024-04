Serie A: Titelgewinn! Auch zwei Ex-Bayern jubeln

Ähnlich früh wie in Deutschland Bayer Leverkusen sicherten sich die Nerazzurri ihren 20. Scudetto schon fünf Spieltage vor Meisterschaftsende .

Sechs Ex-Bundesligastars bei Inter in der Startelf

Bei Inter standen - wie meistens in dieser Saison - mit Sommer (Gladbach, Bayern), Benjamin Pavard (Stuttgart, Bayern) Henrikh Mkhitaryan (Dortmund), Hakan Calhanoglu (HSV, Leverkusen) und Thuram (Gladbach) fünf ehemalige Bundesligastars auf dem Platz.

Inter bekommt zweiten Stern

Der 20. Titel hat zudem eine besondere Bedeutung für die Fans. In Italien gibt es für jeden zehnten Meistertitel einen Stern über dem Wappen, bislang hatten Inter und Milan gleichauf bei 19 nationalen Meisterschaften gelegen. Das Rennen gegen den Rivalen um den zweiten Stern entschieden die Nerazzurri nun für sich.

Zuletzt hatte Inter den Titel in der Serie A in der Saison 2020/21 gewonnen. In dieser Spielzeit dominierten die Mailänder die Liga nach Belieben: Inzaghis Team verlor bislang nur eine Partie Ende September gegen Sassuolo Calcio (1:2), erzielte die meisten Tore (79) und kassierte die wenigsten Gegentreffer (17).