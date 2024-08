Feldspieler im Tor! Napoli-Wahnsinn um Lukaku

Was für ein verrücktes Debüt für Romelu Lukaku in Neapel!

Der belgische Stürmerstar, dessen Wechsel vom FC Chelsea zum SSC Neapel erst am Donnerstag über die Bühne gegangen war , zeigte gleich in seinem ersten Spiel im Napoli-Trikot seine unbestrittenen Qualitäten.

Zunächst sah Lukaku allerdings von der Bank aus, wie sein neues Team gegen Aufsteiger AC Parma in der 19. Minute in Rückstand geriet. Der Außenseiter traf per Foulelfmeter durch Ange Bonny.