369 Millionen! Neuer Lukaku-Deal fix

Für Lukaku ist Napoli die bereits dritte Station in Italien: In der vergangenen Saison war der heute 31-Jährige von Chelsea an die AS Rom ausgeliehen. Von 2019 bis 2021 spielte er außerdem für Inter Mailand und gewann den Scudetto, ehe er in der Saison 2022/23 auf Leihbasis noch einmal zu den Nerazzurri zurückkehrte.