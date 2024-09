Hummels-Debüt live und kostenlos bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt das bevorstehende Debüts von Mats Hummels für dessen neuen Klub AS Rom live und kostenlos.

Besonderes Schmankerl für die deutschen Fußball-Fans: Der Streamingdienst DAZN zeigt anlässlich des bevorstehenden Debüts von Rio-Weltmeister Mats Hummels für dessen neuen Klub AS Rom das nächste Spiel des italienischen Spitzenklubs live und kostenlos. Die Begegnung der Roma am Sonntag (12.30 Uhr) gegen den CFC Genua wird für alle Zuschauer in Deutschland über die Streamingplattform zur Verfügung gestellt, benötigt wird dafür lediglich ein DAZN-Konto.