Kein neuer Job für Terzic oder Tuchel: Rom mit Juric einig

Kein Wiedersehen zwischen Edin Terzic und Mats Hummels: Der italienische Traditionsklub AS Rom hat am Mittwoch wenige Stunden nach der Entlassung von Klublegende Daniele De Rossi laut übereinstimmenden Medienberichten Ivan Juric als neuen Trainer verpflichtet. Der 49 Jahre alte Kroate, der bis zum Sommer noch bei Ligakonkurrent FC Turin auf der Trainerbank gesessen hatte, soll bereits am Nachmittag sein erstes Training leiten.