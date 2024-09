Neuer Coach macht Hummels-Andeutung - Debüt gegen Udinese?

Mats Hummels steht vor seinem Debüt für die Roma. Der neue Trainer Ivan Juric deutet an, dass der Ex-Dortmunder am Sonntag seine ersten Spielminuten für den neuen Klub sammeln könnte.

Neuer Hummels-Coach setzt auf Intelligenz

Dass Hummels, der am vergangenen Wochenende beim 1:1 in Genua 90 Minuten auf der Bank saß, gegen Udinese zu seinem Debüt kommen könnte, deutete Juric am Samstag während der Pressekonferenz an.