Serie A: Pressestimmen zum Transfer von Mats Hummels

Mats Hummels hat nach seinem Aus beim BVB einen neuen Verein gefunden. Der Abwehr-Routinier hat beim Seria-A-Traditionsklub AS Rom einen Einjahresvertrag unterschrieben. Damit wird der 35-Jährige weiterhin auf europäischen Top-Niveau, wenn auch nicht in der Champions League spielen. In der europäischen Hauptstadt feiert man das Kommen des Weltmeisters aus dem Jahr 2014.

In Deutschland und in Italien hat der Transfer hohe Wellen geschlagen und auch ein ehemaliger BVB-Kollege hat auf den Transfer reagiert.

Pressestimmen aus Deutschland

„Das lange Warten hat jetzt ein Ende! Seit Anfang Juli ist Ex-BVB-Verteidiger Mats Hummels (35) vereinslos und auf der Suche nach einem neuen Klub. Seitdem gab es viele Gerüchte, wo der Weltmeister von 2014 unterschreiben wird. Nun ist es endlich so weit. Der Wechsel zur AS Rom ist offiziell!“

„Die Saga ist zu Ende! Mats Hummels hat einen neuen Verein gefunden. Der frühere BVB-Star hat am Mittwoch einen Vertrag bei der AS Rom unterzeichnet.“

„Mats Hummels wurde bei seiner Ankunft in Rom von Fans und Journalisten umringt. Der 35-Jährige unterschreibt beim Traditionsklub AS Rom einen Einjahresvertrag. Damit steht die erste Auslandsstation seiner Karriere bevor.“

Pressestimmen aus Italien

„Die Roma schließt den Sommertransfermarkt mit einem sehr erfahrenen Neuzugang: Mats Hummels. Der deutsche Verteidiger, der in seiner Karriere fast zwanzig Trophäen gewonnen hat, stellt das fehlende Puzzleteil für eine Mannschaft dar, die sich hohe Ziele setzt. Mit seiner internationalen Erfahrung erweist sich Hummels als „Sahnehäubchen“ einer Einkaufskampagne, in die insgesamt 115 Millionen Euro investiert wurden.“

Weitere Reaktionen zum Hummels-Transfer

„Der AS Rom freut sich, die Verpflichtung von Mats Hummels bekannt zu geben. Der 1988 geborene Deutsche ist ein Innenverteidiger mit enormer internationaler Erfahrung. Er hat über 600 Einsätze in allen nationalen und internationalen Wettbewerben, 78 Spiele mit seiner Auswahl sowie 16 gewonnene Titel zwischen Verein und Land, darunter die Weltmeisterschaft 2014. In seiner Karriere trug er die Trikots von Borussia Dortmund und Bayern München. Er wählte das Trikot mit der Nummer 15, er ist der siebte deutsche Spieler in der Geschichte der Giallorossi. Willkommen in Rom, Mats!“