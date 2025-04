Serie A: Gibt es ein Entscheidungsspiel um den Titel?

Inter Mailand verliert überraschend in Bologna. Gibt es in Italien nun ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft?

Die Nerazzurri unterlagen in Bologna mit 0:1 (0:0), das Tor für die Gastgeber fiel spät in der vierten Minute der Nachspielzeit. Weil Titel-Rivale SSC Neapel am Vortag sein Ligaspiel in Monza 1:0 gewann, liegen Inter und Neapel nach 33 Spieltagen mit 71 Punkten gleichauf an der Tabellenspitze - was zu einem Mega-Finale nach Abschluss der 38 Serie-A-Spieltage führen könnte.