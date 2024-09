Traumdebüt: Gosens rettet Fiorentina einen Punkt

Nur zwei Tage nach seinem Blitz-Wechsel zur AC Florenz hat Robin Gosens ein Traumdebüt hingelegt. Der deutsche Nationalspieler, der erst Stunden vor dem Ende der Transferperiode von Union Berlin an den italienischen Klub abgegeben worden war, stand am Sonntagabend im Heimspiel gegen die AC Monza in der Startelf und erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2 (1:2).