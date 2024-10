Hummels gesteht Roma-Fauxpas ein: "War mir sehr unangenehm"

Mats Hummels ist bereit für seinen ersten Einsatz im Trikot der AS Rom. Der ehemalige Weltmeister will sich nach einem längeren Anlauf auf dem Platz beweisen. „Am Donnerstag spielen wir in Elfsborg, in Schweden, Euro League. Ich hoffe, dass es da zum ersten Einsatz kommt“, sagte Hummels in seinem am Dienstag aufgenommen Podcast „Alleine ist schwer“.