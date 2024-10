Hummels "tadellos", aber weiter nicht gefragt

Mats Hummels sitzt auch am Donnerstagabend in der Europa League nur auf der Bank. Dennoch lobt Trainer Ivan Juric seinen Verteidiger.

Mats Hummels wartet weiter auf sein Debüt beim italienischen Erstligisten AS Rom. Der Weltmeister von 2014 saß auch beim Europa League-Duell gegen Dynamo Kiew (1:0) am Donnerstagabend 90 Minuten auf der Bank und hat weiterhin keine Minute im AS-Trikot auf dem Feld absolviert. Der 35-Jährige war am 4. September ablösefrei von Rom verpflichtet worden. Zuvor war sein Vertrag beim Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund ausgelaufen.