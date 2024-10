Juve will Pogba nicht mehr

Seine Dopingsperre war zuletzt durch den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) von vier Jahren auf 18 Monate reduziert worden und läuft damit im März 2025 aus. Er könnte damit also bald wieder die Fußballschuhe für die Bianconeri schnüren.

Juve-Sportdirektor nimmt Stellung zu Pogba

Doch Juventus hat anscheinend ganz andere Pläne mit dem Mittelfeldspieler. So bestätigte Juventus-Sportdirektor Cristiano Giuntoli am Samstagabend vor dem Spitzenspiel gegen Lazio Rom bei Sky Italia, dass sich der Klub von Pogba trennen wolle. „Unsere Position ist klar: Er war ein großartiger Spieler, der jetzt lange gefehlt hat. Wir waren deswegen gezwungen, in andere Spieler zu investieren. Und der Kader ist im Moment voll.“