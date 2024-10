Serie A: Eigentor! Bitteres Roma-Debüt für Hummels

Lange muss Mats Hummels auf seinen ersten Einsatz für die AS Rom warten. In Florenz hat das Warten ein Ende - doch der frühere BVB-Star erlebt eine ganz bittere Premiere.

Lange muss Mats Hummels auf seinen ersten Einsatz für die AS Rom warten. In Florenz hat das Warten ein Ende - doch der frühere BVB-Star erlebt eine ganz bittere Premiere.

Das Warten ist vorbei, doch seine ersten Minuten im Trikot der AS Rom hätten für Mats Hummels nicht unglücklicher laufen können: Bei der 1:5 (1:3)-Niederlage bei der AC Florenz wurde Hummels in der 67. Minute beim Stand von 1:4 aus Sicht der Roma eingewechselt - und nur vier Minuten später unterlief ihm ein Eigentor.

Christian Kouamé köpfte eine Ecke Richtung Tor, Hummels stand in der Flugbahn des Balles und versuchte ihn zu klären - doch er erwischte den Ball nicht richtig und sein Klärungsversuch landete im eigenen Netz. Hummels ging enttäuscht in die Knie und blickte dann verzweifelt Richtung Himmel.

Der 35-Jährige hatte nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund Anfang September bei der Roma unterschrieben, kurz darauf wurde allerdings Trainer Daniele De Rossi, der sich für seine Verpflichtung stark gemacht hatte, entlassen. Unter dessen Nachfolger Ivan Juric kam Hummels bislang nicht zum Zug, immer wieder wurde er in den vergangenen Wochen vertröstet .

Innenverteidiger gesperrt - neue Chance für Hummels?

Als Hummels nun nach fast zweimonatiger Wartezeit in Florenz sein Debüt feierte, war die Partie eigentlich schon entschieden. Moise Kean (9., 41.), Lucas Beltran (17., Foulelfmeter) und Edoardo Bove (52.) trafen für die Gastgeber.

Roma-Coach: „Haben alles falsch gemacht“

Auf die Frage, ob er nun schon um seinen Job bange, meinte Juric: „So ist der Fußball, so eine Leistung habe ich nicht erwartet. Es tut mir leid, darüber entscheiden andere.“

Gosens setzt mit Florenz Siegesserie fort

Florenz setzte derweil seinen Höhenflug fort. Mit Robin Gosens in der Startelf gewann die Fiorentina ihr fünftes Pflichtspiel in Folge und liegt in der Tabelle der Serie A auf Rang fünf.