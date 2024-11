Frust-Abgang? Klarstellung von Hummels!

Mats Hummels hat bei der AS Roma unter Trainer Ivan Juric einen schweren Stand und soll gegen Hellas Verona vorzeitig in der Kabine verschwunden sein. Nach der Partie sieht sich der 35-Jährige zu einer Klarstellung gezwungen.

Mats Hummels hat bei der AS Roma unter Trainer Ivan Juric einen schweren Stand und soll gegen Hellas Verona vorzeitig in der Kabine verschwunden sein. Nach der Partie sieht sich der 35-Jährige zu einer Klarstellung gezwungen.

Wirbel um Mats Hummels: Im Rahmen der 2:3 (1:2)-Pleite der AS Roma bei Hellas Verona kam Hummels erneut nicht zum Zuge - und soll laut dem Kommentator von Sky Sports Italia vor Spielende in den Katakomben verschwunden sein, nachdem Trainer Ivan Juric seinen fünften Wechsel aufgebraucht hatte.

Nach zahlreichen Berichten über den vermeintlich vorzeitigen Abgang sah sich der 35-Jährige am Montagmorgen zu einer Klarstellung gezwungen und gab verwundert an, dass er bis zum Ende des Spiels auf der Bank gesessen hätte.

Ndicka patzt entscheidend

In Rom wächst derweil nicht nur die Kritik an Trainer Juric, sondern auch an Evan Ndicka. Der Innenverteidiger bot in Verona erneut eine schwache Darbietung und patzte entscheidend beim Gegentreffer zum 2:3 von Abdou Harroui in der 88. Minute. Vorlagengeber Dailon Rocha Livramento nutzte den Patzer von Ndicka eiskalt aus.