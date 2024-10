Hummels? „Tragödie wird zur Farce“

Nach seinem missglückten Debüt im Trikot der AS Rom hat es in Italien Kritik für Mats Hummels gehagelt. „Hummels startet unter einem schlechten Stern mit einem Eigentor zum Abschluss eines katastrophalen Matchs für die Römer“, schrieb etwa die Gazzetta dello Sport zum 1:5 (1:3) gegen die AC Florenz um Nationalspieler Robin Gosens.

Hummels hatte am 4. September bei der Roma unterschrieben, bei seinem ersten Einsatz nach fast zweimonatiger Wartezeit köpfte der 35-Jährige den Ball unglücklich zum Endstand ins eigene Tor (71.). Der frühere Dortmunder und Weltmeister von 2014 war erst vier Minuten zuvor eingewechselt worden.

„Schlimmer hätte es kaum laufen können“

Tuttomercato schrieb von einem „tragikomischen Debüt“, das Fanportal ForzaRoma erklärte: „Mats Hummels hat endlich sein Debüt gegeben, aber schlimmer hätte es kaum laufen können. Sein Name wurde von den Fans lautstark gefordert, aber die Auswirkungen waren nicht die Besten.“

Wütende Roma-Fans empfangen Hummels und Co.

Nach dem Spiel empfingen mehr als 50 wütende Fans die Mannschaft in Rom am Bahnhof, Hummels war laut Gazzetta dello Sport um 2 Uhr nachts der erste Spieler, der den Zug verließ. „Die Geduld ist aufgebraucht“, titelte die Sportzeitung. Lorenzo Pellegrini hätte sich zu einer kleinen Gruppe von Fans begeben und sich Beschimpfungen anhören müssen.

Ganz andere Stimmung herrscht in Florenz. Der toskanische Klub gewann mit Gosens in der Startelf sein fünftes Pflichtspiel in Folge und ist der Serie A Fünfter. "Gosens ist ein Spieler, der der Mannschaft viel Stabilität beschert", lobte Tuttosport.