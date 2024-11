Inter nur noch einen Punkt zurück - Roma erneut ohne Hummels

Weltmeister Lautaro Martinez erlöste mit seinem Kopfballtor (65.) den 20-maligen Titelträger, der sich lange sehr schwertat. Bereits in der ersten Hälfte dominierte Inter, ließ aber mehrere hochkarätige Chancen liegen. Am Ende musste sich der Titelverteidiger sogar bei Torhüter Yann Sommer bedanken, dass es nicht mit einem Rückstand in die Pause ging: Der Ex-Gladbacher rettete gegen Gaetano Oristanio mit einer großartigen Reaktion (41.). Dann jubelte Inter zu früh: Das vermeintliche 1:0 durch Henrich Mchitarjan wurde nach Videobeweis wegen Abseits zurückgenommen (51.). Auch der späte Ausgleich für die Gäste wurde wegen Handspiels annulliert (90.+8).