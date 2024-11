Nächste Roma-Pleite - Wirbel um Hummels

Mats Hummels hat bei der AS Roma unter Trainer Ivan Juric einen schweren Stand. Im Rahmen der Pleite bei Hellas Verona verschwindet Hummels plötzlich in den Katakomben.

Wirbel um Mats Hummels: Im Rahmen der 2:3 (1:2)-Pleite der AS Roma bei Hellas Verona kam Hummels erneut nicht zum Zuge. Der ehemalige Dortmunder brach sein Aufwärmprogramm plötzlich ab und verschwand in den Katakomben.

Ndicka patzt entscheidend

In Rom wächst derweil nicht nur die Kritik an Trainer Juric sondern auch an Evan Ndicka. Der Innenverteidiger bot in Verona erneut eine schwache Darbietung und patzte entscheidend beim Gegentreffer zum 2:3 von Abdou Harroui in der 88. Minute. Vorlagengeber Dailon Rocha Livramento nutzte den Patzer von Ndicka eiskalt aus.