Dieser Erfolgslauf beeindruckt ganz Europa

Atalanta Bergamo gehört in diesem Jahr zweifelsohne zu den besten Mannschaften Europas. Mit dem jüngsten Erfolg über Empoli (3:2) setzte sich das Team von Trainer Gian Piero Gasperini wieder an die Spitze der italienischen Serie A. Hauptgrund für den Erfolgslauf des Teams ist Spielmacher Charles De Ketelaere.

Das Team aus der Lombardei liegt in der Tabelle mit 40 Punkten aus 17 Spielen souverän an der Spitze. Zwei Punkte vor SSC Neapel und drei Zähler vor dem amtierenden Meister Inter Mailand. Die Mailänder könnten jedoch mit Bergamo gleichziehen, da das Team von Trainer Simone Inzaghi ein Spiel weniger absolviert hat.

Atalanta Bergamo: Bestes Team in Europa

Der amtierende Europa-League-Sieger tritt aktuell in einer überragenden Verfassung auf und ist in der Meisterschaft seit über drei Monaten ungeschlagen. Die letzte Niederlage setzte es gegen Como 1907 am 24. September - es folgten elf Siege am Stück, unter anderem gegen AC Mailand, AS Rom und SSC Neapel.