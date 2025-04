Hummels nennt neue Details zu Karriereende

Der Grund für seine damalige Tendenz? „Ich hatte einfach nicht mehr die Motivation gespürt, mich irgendwo ins Training zu begeben. Es gab schon im Juli echt gute Möglichkeiten und es war so, auf gar keinen Fall will ich jetzt wieder trainieren. Ich will noch nicht wieder in diese Mühle rein. In diese immer gleichen Abläufe und die immer gleichen Themen, wenn dann aus irgendeiner Mücke 28 Elefanten gemacht werden.“