Champions League: Der fast vergessene Ex-Bundesliga-Star

Gegen Milan verlängerte der bosnische Nationalspieler in der 87. Minute eine Ecke entscheidend per Kopf auf den langen Pfosten, wo Ademola Lookman den viel umjubelten Siegtreffer erzielte.

Über 200 Pflichtspiele für Schalke und Arsenal

Mit seiner ersten Vorlage der Saison tauchte Kolasinac auch offensiv so richtig in Erscheinung, seine hauptsächlichen Aufgaben als Innenverteidiger sind sonst vor allem defensiver Natur.

Während er bei den „Knappen“, für die er in allen Wettbewerben mehr als 140 Spiele absolvierte, und den „Gunners“ (114 Pflichtspiele) vor allem als linker Außenverteidiger eingesetzt wurde, ist er in Italien in die Zentrale gerückt. Und mit seinem Wechsel auch fast in Vergessenheit geraten.