Inter gelingt Leverkusen-Generalprobe gegen Parma

Nach einer schönen Kombination mit Henrich Mchitarjan traf Linksverteidiger Federico Dimarco vor der Halbzeit zur Führung (40.). In der zweiten Hälfte legte zunächst Nicolo Barella nach (55.), ehe der frühere Gladbacher Marcus Thuram nach Vorlage des früheren Kölners Yann Aurel Bisseck zum 3:0 traf (67.). Parma gelang dank Mailänder Unterstützung immerhin ein Ehrentreffer: Matteo Darmian traf ins eigene Tor (81.). Nach der abgebrochenen Partie bei der AC Florenz, aufgrund des plötzlichen Zusammenbruchs von Edoardo Bove, hat Inter in der Serie A noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Am Dienstag (21.00 Uhr) ist der italienische Meister in Leverkusen zu Gast.