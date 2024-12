Serie A: Hummels verlässt humpelnd den Platz

Mats Hummels steht in der Startelf, muss die Partie seiner Roma gegen Atalanta Bergamo dennoch vorzeitig beenden. Der Verteidiger humpelt angeschlagen vom Platz.

Mats Hummels steht in der Startelf, muss die Partie seiner Roma gegen Atalanta Bergamo dennoch vorzeitig beenden. Der Verteidiger humpelt angeschlagen vom Platz.

Mats Hummels hat sich gegen Atalanta Bergamo (0:2) zum zweiten Mal hintereinander in der Startelf der AS Rom wiedergefunden - und dennoch einen Rückschlag in zweierlei Hinsicht erlitten.