Leihe fix: Kolo Muani bis Saisonende zu Juve

Der französische Nationalspieler war zuletzt nur Reservist in Paris. Nun zieht es ihn in die Serie A.

Nach eineinhalb Jahren bei Paris Saint-Germain zieht es den früheren Frankfurter Stürmer Randal Kolo Muani zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Das bestätigten beide Klubs am Donnerstag.

„Ich freue mich, dass Kolo Muani kommt“, hatte Juve-Trainer Thiago Motta bereits in der Pressekonferenz am Freitag betont, wegen fehlender „bürokratischer Fomalitäten“ zog sich der Wechsel jedoch seitdem hin.

Juve braucht dringend Verstärkung

Turin kann die Verstärkung gut brauchen: Zwar ist die Alte Dame in der Serie A noch ohne Niederlage, nach 13 Unentschieden in 21 Saisonspielen aber nur Fünfter.

In dieser Saison kam der 26-Jährige nicht über eine Reservistenrolle hinaus, erzielte in 14 Einsätzen zwei Tore. Seit Mitte Dezember stand er in sämtlichen Pflichtspielen nicht einmal mehr im Kader von PSG-Coach Luis Enrique.