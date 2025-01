Neapel sorgt für erste Juve-Pleite der Saison

Der SSC Neapel schlägt im Spitzenspiel der Serie A Juventus Turin. Während Neapel die Tabellenführung festigt, kassiert Juventus die erste Saisonniederlage in der Liga.

Spitzenreiter SSC Neapel eilt in der italienischen Serie A weiter von Sieg zu Sieg.

Während Neapel die Tabellenführung festigte, kassierte Juve die erste Saisonniederlage in der Liga.

Erste Niederlage: Kuriose Juve-Serie reißt

Das Team von Trainer Thiago Motta hatte zuvor in den ersten 21 Saisonspielen nicht verloren. Kurios: In der Tabelle hatte Juventus vor dem Top-Spiel in Neapel trotzdem nur auf dem fünften Tabellenplatz gelegen.